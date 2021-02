OL : De Lyon aux Bleus, il dit merci à Genesio

Dans : OL.

Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 par Bruno Genesio, Ferland Mendy est désormais un joueur accompli au Real Madrid.

Régulièrement appelé en Equipe de France, celui qui a détrôné Marcelo au poste de latéral gauche du Real Madrid est devenu au fil des mois l’un des meilleurs joueurs d’Europe à son poste. Rapide, à l’aise offensivement et également capable de dépanner à droite, Ferland Mendy a de multiples cordes à son arc. Et s’il est aujourd’hui un joueur aussi complet, c’est en partie grâce à Bruno Genesio selon l’ancien Havrais, qui a rendu un bel hommage à son ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais dans un entretien accordé à Marca. Ferland Mendy a également profité de l’occasion pour soutenir publiquement Zinedine Zidane, tancé par la presse espagnole depuis quelques semaines.

« Pour être honnête, je ne lis pas beaucoup la presse. Je serai jusqu'à la mort avec Zidane et nous sommes tous avec lui, en fait. Je le vois tranquille. Mais nous ne prêtons pas beaucoup d'attention aux commentaires. Je n'ai pas eu tant d'entraîneurs que cela. A Lyon, j'ai eu Bruno Genesio. C'est lui qui m'a découvert pour la Ligue 1. Il m'a donné confiance et j'ai fait mes premiers pas dans la compétition grâce à lui » a expliqué Ferland Mendy avant de conclure en évoquant les Bleus et notamment l’Euro. « Bien sûr, c'est mon prochain défi, bien travailler ici pour jouer pour la France, mais c'est l'entraîneur qui décide. L'Euro ? Honnêtement, c'est un rêve et j'espère y être ». Ferland Mendy devra continuer à être performant et régulier, car Didier Deschamps semble placer une grande confiance en la paire Lucas Hernandez-Lucas Digne à gauche. Mais une place pourrait également être à prendre à droite, où le Madrilène a dépanné plusieurs fois cette saison, chez les Bleus comme au Real.