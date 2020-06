OL : Date et lieu, fin du suspense pour Juventus-Lyon !

Dans : OL.

Jeudi dernier, Sport Bild lançait une bombe en indiquant qu’il existait une possibilité que le match Juventus-Lyon se dispute… en Allemagne.

Cela ne sera finalement pas le cas. En effet, le journal L’Equipe affirme ce mardi après-midi que par souci d’équité, les matchs retours encore à disputer des huitièmes de finale de la Ligue des Champions se disputeront, à huis clos, dans le stade de l’équipe recevant. Autrement dit, le choc entre la Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais se jouera bel et bien à l’Allianz Stadium de Turin. Toujours selon le quotidien national, cette rencontre au sommet se disputera le 7 ou le 8 août prochain. Il en sera de même pour Bayern-Chelsea, Barcelone-Naples et Manchester City-Real Madrid.

Par ailleurs, l’OL pourrait être amené à jouer les tours qualificatifs de la Ligue Europa 2020-2021 durant le mois d’août s’il bat le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue. « Car contrairement au vainqueur de la Coupe de France, directement qualifié pour la phase de groupes, le lauréat de la Coupe de la Ligue doit en passer par trois tours préliminaires (Q2, Q3 et play-offs) avant d'atteindre le graal » précise le quotidien. Toutefois, pas de panique pour l’OL qui ne risque aucun télescopage de dates entre un éventuel tour préliminaire de Ligue Europa et un match de Ligue des Champions, dans l’éventualité où l’OL élimine la Juventus Turin. En effet, les matchs préliminaires pour la C1 et la C3 de la saison prochaine ne se disputeront qu’une fois les compétitions européennes de la saison 2019-2020 terminées. Toutefois, « si les Lyonnais vont en finale de la C1 et la perdent, ils devront enchaîner immédiatement avec d'obscures rencontres préliminaires de C3 ». Cela permet en tout cas à Jean-Michel Aulas, à Juninho et à Rudi Garcia d’y voir beaucoup plus clair…