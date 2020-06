Juventus-OL loin de Turin, la bombe venue d’Allemagne

Dans : OL.

Après avoir laissé les fédérations travailler de leur côté pour terminer leur saison avant le 3 août, l’UEFA est en train de se creuser la tête pour trouver une solution pour finir la Ligue des Champions au mois d’août.

L’idée d’un tournoi final est pour le moment privilégiée, et celui-ci pourrait donc avoir lieu dans une seule ville : Lisbonne. Cela concernerait toutes les équipes à partir des quarts de finale, c’est à dire le PSG, l’Atlético Madrid, Leipzig et Bergame, ainsi que les quatre qualifiés des huitièmes de finale restant à disputer. Un sacré méli-mélo où tout le monde semble s’y perdre. Car si la décision finale de l’UEFA n’est attendue que dans une dizaine de jours, le journal allemand Sport Bild a lancé une petite bombe ce jeudi. En effet, même les matchs restants à disputer des 1/8e de finale auront lieu dans la ville désignée pour accueillir le tournoi final. Cela voudrait dire que la Juventus n’accueillerait pas l’Olympique Lyonnais à Turin, mais dans la ville désigné. Ce sera probablement la cité portugaise, même si Moscou et Francfort sont candidats.

Ce serait la même chose pour Manchester City - Real Madrid par exemple, et cela permettrait au vainqueur d’être ensuite tout de suite opérationnel pour jouer les quarts de finale dans la foulée. Du côté de l’OL, on ignore totalement cette possibilité, le club ayant fait savoir à L’Equipe que cela n’avait jusqu’à présent jamais été évoqué. Mais d’ici à l’annonce prévue la semaine prochaine par l’UEFA, il devrait y avoir de nombreuses rumeurs, sachant que même au sein de l’instance européenne, plusieurs scénarios sont testés et travaillés. Avec forcément une énorme surprise au bout par rapport aux habitudes en Ligue des Champions et en Europa League également.