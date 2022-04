OL : Daniel Riolo se paye Jean-Michel Aulas, c'est violent !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Accroché par Strasbourg dimanche (1-1), l’OL est plus que jamais distancé en championnat dans la course à la coupe d’Europe.

Dixième du classement après son match nul à Strasbourg dimanche en début de soirée, l’Olympique Lyonnais est presque contraint de gagner l’Europa League s’il veut espérer se qualifier en coupe d’Europe la saison prochaine. L’équipe de Peter Bosz est trop irrégulière pour décrocher une qualification via le championnat et ce n’est absolument pas normal selon Daniel Riolo, qui a fustigé la saison catastrophique de l’OL sur l’antenne de RMC. Sans pitié avec Jean-Michel Aulas depuis plusieurs années, le consultant de l’After Foot en a profité pour remettre une cartouche au président lyonnais, qu’il estime en partie responsable de la mauvaise saison de l’Olympique Lyonnais.

Daniel Riolo attaque de nouveau Jean-Michel Aulas

« L’insatisfaction monte à Lyon, c’est une honte ce qui est en train de passer à l’OL. Le problème avec Lyon, c’est qu’on dit qu’ils ne sont pas largués mais à un moment il va falloir commencer à les enchainer les victoires. Je le dis depuis très longtemps, le problème de l’OL c’est Jean-Michel Aulas. Il est fatigué, il n’arrive plus à nommer les bonnes personnes aux bonnes places. Il délègue à qui, ils sont quatre dans la cellule de recrutement… Il n’y a rien qui va à Lyon, ils sont dixièmes après 31 matchs. Le centre de formation marche et alors ? On en fait quoi de ça, on le mange en salade ? Les supporters de l’OL qu’est ce qu’ils en ont à cirer de ça ! Dans ce cas-là qu’ils réduisent le budget de 200 millions, ils en mettent 10 de plus dans le centre de formation et ils vont regarder la finale de la Gambardella avec les frites et les merguez… » a analysé Daniel Riolo, pour qui Jean-Michel Aulas est sans conteste l’un des responsables de la situation actuelle de l’OL, en très grosse difficulté en championnat et qui pourrait connaître une saison sans coupe d’Europe en 2022-2023.