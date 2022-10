OL : Daniel Riolo pique déjà Laurent Blanc !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, Laurent Blanc a débuté sur le banc de l’OL par une défaite sur la pelouse de Rennes (3-2).

Malgré un doublé d’Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais s’est incliné dimanche après-midi sur la pelouse de Rennes. Une première frustrante pour Laurent Blanc, qui regrettait les erreurs défensives de son équipe après la rencontre en conférence de presse. Et pour cause, l’ancien entraîneur du PSG a bien conscience qu’il faudra plus de solidité pour espérer une remontée de l’OL au classement dans les semaines à venir. Au micro de RMC, Daniel Riolo a commenté la première défaite de Laurent Blanc sur le banc des Gones. Et si le journaliste de l’After Foot loue la philosophie de l’ex-entraîneur du PSG, dont l’obsession est d’avoir la possession du ballon en permanence, Daniel Riolo craint que cette vision du football soit un brin démodé et que l’Olympique Lyonnais version Laurent Blanc se retrouve en grosse difficulté face aux équipes très fortes en contre-attaque comme c’est le cas de Rennes.

Daniel Riolo a des doutes sur l'OL de Blanc

« Il y a déjà la patte Laurent Blanc puisqu’il a ressorti Boateng et Aouar du placard. Par rapport au football que veut mettre en place Blanc, je suppose qu’un joueur comme Aouar est un joueur qu’il veut relancer. Beaucoup de Lyonnais vont dire que c’était mieux que les semaines d’avant. Laurent Blanc veut avoir le ballon, c’est sa façon de voir le foot. Mais nous ne sommes plus dans le football dans lequel était Blanc il y a dix ou vingt ans et face à des équipes qui vont te pilonner et te rentrer dedans, qui vont aller vite en transition, si tu n’as pas une défense très solide, tu vas perdre plus de matchs que tu vas en gagner et ça va être un vrai problème. Il faudra quand même faire attention car Tolisso est un mec sur lequel il ne pourra pas beaucoup compter et au milieu de terrain, beaucoup d’équipes ont des meilleurs joueurs que l’OL » a commenté Daniel Riolo, pour qui l’OL de Laurent Blanc risque de se heurter à certaines limites en Ligue 1. La semaine prochaine, Lyon sera de nouveau à l'extérieur avec un nouveau déplacement périlleux, cette fois à Montpellier.