OL ‍: Daniel Congré a tenté de se suicider

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Terrible nouvelle concernant l’ancien joueur de Montpellier et de Toulouse notamment Daniel Congré, qui a tenté de mettre fin à ses jours à son domicile, a fait savoir le parquet de Montpellier au Parisien. Celui qui est désormais coordinateur sportif de l’Olympique Lyonnais a été retrouvé inanimé à son domicile dans l’Hérault en raison d’une blessure à l’arme blanche près du coeur ce lundi 9 juin.

Transporté à l’hôpital, il a vu son état se stabiliser ces dernières heures selon Le Midi Libre. Un an seulement après sa retraite sportive, Daniel Congré a effectué cette tentative de suicide selon les forces chargées de l’enquête, qui écartent toute agression ou autre violence extérieure. A l’automne dernier, l’OL l’avait recruté pour renforcer son équipe dirigeante, et notamment les liens entre le staff technique, les joueurs et la direction.