OL : La pépite Da Silva signe jusqu'en 2023

Très attendue, la signature du premier contrat professionnel de Florent Da Silva à l'Olympique Lyonnais est désormais officielle.

Considéré comme l’un des grands espoirs du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Florent Da Silva a finalement choisi de signer son premier contrat professionnel jusqu’en 2023 avec l’OL, club que le milieu de terrain de 17 ans a rejoint il y a dix ans, lui qui est natif de la capitale des Gaules. Une décision qui fait évidemment le bonheur des dirigeants de Lyon. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer de la signature du premier contrat professionnel de Florent Da Silva pour 3 saisons, soit jusqu’en juin 2023. Courtisé par de grands clubs européens, Florent Da Silva a souhaité privilégier le projet de son club formateur qu’il a rejoint en 2010 à l’âge de 7 ans. Le milieu de terrain international U16 qui a joué dans toutes les catégories jeunes de l’OL a disputé 8 des 9 rencontres de National 2 en ce début de saison 2020/2021. L'Olympique Lyonnais se réjouit de la signature de Florent Da Silva qui fait partie des grands espoirs du club, confirmant une nouvelle fois la grande qualité de l’Academy, reconnue comme l’une des plus performantes en Europe », se félicite le club de Jean-Michel Aulas.

Interrogé sur cette signature de Florent Da Silva, Juninho ne peut que s'en réjouir. « On est très content de la signature de Florent qui est au club depuis 10 ans et que nous connaissons très bien. C’est un jeune joueur de 17 ans très intelligent avec de grandes qualités techniques et qui a été intégré au groupe professionnel. On va l’accompagner dans sa progression », explique le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais.