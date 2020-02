OL : D'étonnantes révélations sur le mercato sauce Rudi Garcia

Dans : OL.

Même s'il n'a pas obtenu gain de cause en toute fin de mercato puisqu'aucun défenseur n'est arrivé à l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia a changé de stratégie afin d'éviter les polémiques.

Rudi Garcia est arrivé à l’Olympique Lyonnais avec une réputation qui commençait à lui coller à la peau en matière de mercato. En effet, l’entraîneur de l’OL passe pour un technicien qui apprécie de faire signer des joueurs qui ont les mêmes agents que lui. Du côté de l’Olympique de Marseille on explique ainsi la signature de Grégory Sertic par exemple. Alors, afin de se débarrasser de cette étiquette forcément gênante, Rudi Garcia a pris les devants lors de ce marché hivernal des transferts, le premier depuis qu’il est arrivé à l’Olympique Lyonnais. La venue de deux joueurs, et non des moindres, n’aurait pas été validée par le technicien de l’OL afin d’éviter les polémiques sur ce thème.

Ce samedi, L’Equipe affirme en effet que dans le dossier Kevin Gaimero, il n’y a pas que le salaire du joueur français qui a posé un problème. Rudi Garcia aurait en effet freiné dans cette opération afin qu’on ne dise pas qu’encore une fois c’était un joueur dont il partageait l’entourage qui le rejoignait à l’Olympique Lyonnais. Idem concernant Eliaquim Mangala, dont le nom circulait encore il y a une semaine du côté du Groupama Stadium. Dans cette opération, on doit préciser que le défenseur de Valence n’était pas chaud pour quitter la Liga et que son club n’avait pas ouvert les négociations avec Jean-Michel Aulas. Mais là encore, le fait qu’Eliaquim Mangala et Rudi Garcia partagent les mêmes représentants était problématique. Et le coach de l'OL a préféré éviter un souci.