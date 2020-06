OL : Cristiano Ronaldo redevient CR7, Lyon est prévenu

Dans : OL.

A un peu plus d'un mois du 8e de finale de retour de Ligue des champions entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais, Cristiano Ronaldo va de mieux en mieux.

Apparu encore un peu timoré lors des premiers matchs de la Juventus après la reprise, Cristiano Ronaldo a franchi un palier lors des deux dernières rencontre du club turinois, et notamment vendredi soir face à Lecce. Auteur d’un but, et de deux passes décisives, CR7 monte en pression, ce qui permet à la Juventus de se rapprocher du titre de champion d’Italie, et de préparer au mieux la rencontre retour de Ligue des champions face à l’Olympique Lyonnais le 7 ou 8 août prochain. Si l’OL comptait sur un Cristiano Ronaldo en perte de vitesse, c’est raté et Maurizio Sarri l’a clairement et ouvertement fait savoir. Pour le coach de la Vieille Dame, le Portugais est toujours aussi fort, notamment dans sa capacité à savoir s’il faut faire une pause, ou pas afin de ne pas se mettre en danger.

Dans les coulisses de l’Allianz Stadium, l’entraîneur de la Juventus a dit tout le bien qu’il pensait de CR7. « Cristiano Ronaldo peut maintenant jouer avec un bon niveau physique. Il devait progresser physiquement après la coupure de trois mois et il le fait match après match comme on l'a encore vu contre Lecce. Il a besoin de jouer beaucoup. Un peu plus tard, nous trouverons le moyen de le préserver pour certaines rencontres de Serie A. Cristiano est toujours à l’écoute de lui-même et il se rendra compte quand il devra s’arrêter et se reposer. Mais maintenant je pense qu’il va assez bien », a reconnu Maurizio Sarri. L'Olympique Lyonnais va devoir trouver la solution, même si lors de la rencontre aller l'OL avait plutôt bien géré le cas Cristiano Ronaldo.