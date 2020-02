OL : Cristiano Ronaldo débarque, Marcelo ne se dégonfle pas

Dans : OL.

Le rendez-vous tant attendu par les supporters de l’Olympique Lyonnais approche à grand pas puisque l’OL affrontera la Juventus Turin mercredi en Ligue des Champions.

Un choc très attendu mais également très redouté par les supporters, qui craignent une véritable rouste au vu des prestations de l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines. En interne, on est néanmoins plutôt confiant à l’aube de ce grand rendez-vous. Titulaire indiscutable aux yeux de Rudi Garcia, qui le préfère à la recrue star de l’été Joachim Andersen, Marcelo croit en l’exploit de l’Olympique Lyonnais. Interrogé par Téléfoot, le Brésilien refuse de s’avouer vaincu à l’avance. Un discours qui plaira aux supporters lyonnais…

« L’OL est un grand club et les grands clubs jouent les meilleures compétitions. Un match comme celui de la Juventus est un grand moment. Ils sont favoris, ils ont fait deux ou trois finales de Ligue des champions dernièrement. On est aussi très forts, on a battu Manchester City l’année dernière, donc battre la Juventus c’est possible si l’on fait un bon match avec de la concentration et du caractère » a indiqué Marcelo, lequel a par ailleurs évoqué son futur duel avec Cristiano Ronaldo. « Je suis content de jouer contre lui, j’ai déjà joué contre Messi et Neymar. C’est un match qui est plaisant pour un joueur ». Espérons pour l’Olympique Lyonnais que Marcelo parviendra à contenir Cristiano Ronaldo, lequel marche véritablement sur l’eau depuis quelques semaines en Série A. Samedi soir encore, le Portugais a trouvé le chemin des filets face à la SPAL, inscrivant à cette occasion son 25e but de la saison toutes compétitions confondues.