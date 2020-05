OL : Crise et blessure, le prix de Depay s’effondre

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’OL en 2021, Memphis Depay risque bien d’être l’un des acteurs principaux du prochain mercato en France.

Et pour cause, rien n’indique pour l’instant que l’international néerlandais va parapher un nouveau bail en faveur de l’Olympique Lyonnais. Dès sa grave blessure au genou en décembre dernier, le nouveau capitaine des Gones a pourtant reçu une proposition de prolongation de la part de Jean-Michel Aulas. Mais pour l’heure, le patron de l’OL n’a pas eu la moindre réponse de son meilleur joueur. Et pour cause, ce dernier pourrait bien profiter de sa situation contractuelle pour quitter Lyon. D’autant que selon les informations du média spécialisé Sempre Milan, l’Olympique Lyonnais a considérablement revu à la baisse le prix de Memphis Depay.

Il faut dire que la crise du coronavirus, la blessure de l’ancien attaquant de Manchester United et sa situation contractuelle sont trois arguments qui ne plaident pas vraiment en faveur de l’OL pour vendre Memphis Depay au prix fort. Estimé à 50 ME il y a encore quelques mois, le Néerlandais ne sera finalement pas retenu en cas d’offre approchant les 30 ME selon le média italien. Une nouvelle donne qui pourrait profiter aux formations italiennes, lesquelles apprécient grandement le profil de Memphis Depay. C’est notamment le cas de l’AC Milan et de la Lazio Rome, deux clubs de nouveau cités par le média transalpin. Par ailleurs, le Paris Saint-Germain avait également été associé à Memphis Depay plus tôt dans la semaine. Reste maintenant à voir si Jean-Michel Aulas parviendra à faire changer d’avis sa star au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat. Tout devrait se décider lorsque l’avenir européen (ou non) de Lyon pour la saison prochaine sera définitivement tranché. Car le club rhodanien a encore une chance de se qualifier en Europa League via la Coupe de la Ligue ou par le biais de la Ligue des Champions…