OL : Tuchel lance le PSG sur la piste Depay au mercato

Dans : OL.

Le doute est total concernant l’avenir de Memphis Depay, en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en juin 2021.

Victime d’une rupture des ligaments croisés le 15 décembre dernier au cours du match entre l’OL et Rennes (0-1), l’international néerlandais a très rapidement reçu le soutien de son président, Jean-Michel Aulas. Que cela soit en privé ou sur la scène médiatique, le patron des Gones a clamé son envie de prolonger le contrat de son capitaine, en dépit de sa grave blessure. Une marque de confiance que le principal intéressé a apprécié… sans pour autant accepter la proposition. Et pour cause, Memphis Depay est à un véritable tournant de sa carrière, du haut de ses 26 ans. Il est bien conscient que sa situation contractuelle pourrait susciter de nombreuses convoitises, y compris de la part des gros clubs européens, lors du prochain mercato…

Son nom est régulièrement évoqué en Italie mais d’après les informations de l’insider Abdellah Boulma, Memphis Depay figure également dans le viseur… du PSG. « Tuchel et une partie du board parisien apprécient grandement Memphis Depay. Rappelons toutefois que l'OL travaille toujours pour prolonger le contrat du néerlandais de 26 ans qui expire en juin 2021 » est-il expliqué. Une piste surprenante quand on connaît l’irrégularité de Memphis Depay depuis son arrivée en Ligue 1. Mais visiblement, le staff de Thomas Tuchel a été impressionné par le début de saison du Néerlandais, lequel marchait véritablement sur l’eau à Lyon entre août et décembre 2019 avant d’être brisé dans son élan par sa blessure. Reste toutefois à voir quel sera le prix exigé par Jean-Michel Aulas pour vendre Memphis Depay, dans le cas où ce dernier refuse définitivement de prolonger en faveur de l’OL.