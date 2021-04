OL : Coup dur pour Kadewere, c'est l'heure de Cherki

Dans : OL.

Auteur de 10 buts en Ligue 1 cette saison, Tino Kadewere est un grand artisan des bons résultats de l’Olympique Lyonnais en championnat.

Moins en réussite depuis le début de l’année 2021, l’international zimbabwéen reste un titulaire indiscutable aux yeux de Rudi Garcia, au même titre que Karl Toko-Ekambi et Memphis Depay. Absent du groupe de l’OL pour le déplacement au Red Star en huitième de finale de la Coupe de France, l’ex-buteur du Havre pourrait malheureusement être éloigné des terrains un long moment. Et pour cause, le journaliste de Radio Scoop Gaël Berger croit savoir que Tino Kadewere souffre d’une déchirure au niveau de la cuisse. Si ce diagnostic venait à se confirmer dans les semaines à venir, cela signifierait purement et simplement que Tino Kadewere manquerait près d’un mois de compétition.

L'heure de Rayan Cherki ?

Une telle absence serait hautement préjudiciable pour l’Olympique Lyonnais dans la mesure où les Gones affronteront Lille le 25 avril lors de la 34e journée de Ligue 1, un véritable choc que Tino Kadewere a de grandes chances de manquer. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OL estiment que l’heure de Rayan Cherki a enfin sonné. Joker de luxe dans l’esprit de Rudi Garcia, le milieu offensif de 17 ans formé à Lyon pourrait bien engranger les minutes avec cette absence imprévue de Tino Kadewere. A moins que pour combler cette blessure synonyme de véritable coup dur, l’ancien coach de Lille, de l’AS Roma et de l’Olympique de Marseille ne décide finalement d’accorder plus de temps de jeu à Islam Slimani. Quoi qu’il en soit, cette blessure tombe au pire des moments alors que les corps souffrent à Lyon ces dernières semaines. Pour le déplacement au Red Star ce jeudi en Coupe de France, Rudi Garcia déplore les absences, dont certains afin qu’ils récupèrent physiquement, de Slimani, Lopes, Benlamri, Dubois, Cornet et Aouar.