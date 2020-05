OL : Coup de pression entre Juninho et Garcia ?

Dans : OL.

Plutôt discret sur le thème de l’arrêt de la saison, Juninho oeuvre surtout en coulisses, et il y a de quoi s’occuper à l'OL.

Entre les dates de la reprise, si Ligue des Champions ou non, les changements en interne avec le départ à venir de Florian Maurice et le recrutement en cours de Bruno Cheyrou, le directeur sportif doit aussi travailler sur un dossier auquel son président attache beaucoup d’importance. Il s’agit de la promotion, de la mise en avant et de la conservation des meilleurs éléments du centre de formation. Et à ce sujet, les nouvelles ne sont pas bonnes en ce qui concerne Florent Da Silva, qui a refusé de signer pro à l’OL, mais poursuit toujours des discussions avec son club formateur. A 17 ans, l’international français dans les catégories de jeunes compte déjà 10 ans de présence à Lyon. Mais entre les garanties financières et sportives, le natif de Vaulx-en-Velin se pose des questions, surtout que la Juventus lui tourne autour.

Mais comme le révèle Calcio Mercato, Juninho aurait repris le dossier en mains ces derniers jours pour accélérer sa signature. Le Brésilien travaille surtout sur l’aspect sportif, et aimerait que Rudi Garcia soit plus enthousiaste à l’idée d’aligner les jeunes du club. Après avoir mis en avant Rayan Cherki dès son arrivée, l’entraineur lyonnais a ensuite beaucoup freiné à ce sujet, interpellant même à force d’ignorer des jeunes joueurs comme Melvin Bard, Maxence Caqueret ou Amine Gouiri. Des messages mal perçus chez les jeunes. Si chaque cas est particulier, Juninho n’aurait aucune envie de voir ses jeunes pépites partir avant même d’avoir eu un impact. Niveau sportif et valeur marchande, l’affaire ne serait en effet pas bonne du tout pour l’OL.