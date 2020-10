OL : Cornet l'a traumatisé, Guardiola ne s'en remet pas

Dans : OL.

Le club rhodanien a éliminé le Manchester City de Pep Guardiola la saison dernière en quart de finale de la Ligue des Champions. Une soirée qui hante toujours l'entraîneur espagnol.

L’Olympique Lyonnais n’est pas de la partie cette saison en Ligue des Champions. Une déception, à fortiori après l’épopée du club lors du dernier exercice dans la compétition. Si l’OL est passé à autre chose et tentera de retrouver les joies de la C1 à l’issue de la saison, un entraîneur qui a croisé la route du club rhodanien la saison passée n’arrive toujours pas à oublier l’élimination de son équipe face aux hommes de Rudi Garcia. Il ne s’agit pas de n’importe qui, le grand Pep Guardiola. La sortie de route de Manchester City en quart de finale face à l’OL (1-3) avec un improbable Maxwel Cornet en héros trotte toujours dans la tête du technicien même deux mois après …

« C’était un moment compliqué, je me sens responsable de la défaite. Le club et les joueurs ont tout donné, je me sens responsable de ne pas avoir atteint nos objectifs. Nous devons accepter la réalité, nous n’étions pas assez bons. Nous n’avons pas mal joué. Nous avons bien joué, nous avons eu notre chance mais nous avons fait des erreurs qui, dans cette compétition, vous empêchent d’aller plus loin. Je me sens mal vis-à-vis des joueurs. C’est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité et nous chercherons à la saisir », a-t-il déclaré en conférence de presse, à la veille de la réception du FC Porto pour la première journée de la phase de groupes de cette saison de C1. Repartir de l'avant pour oublier le passé, voilà l'objectif de Manchester City et Pep Guardiola.