OL : Cornet enfin vendu, feu vert pour un finish de folie

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Maxwel Cornet va s'engager dans les prochaines heures pour Burnley. Un transfert copieux qui va permettre à l'OL d'enfin accélérer au niveau des recrues.

L’Olympique Lyonnais, toujours aussi discret, se contente pour le moment des signatures de Xherdan Shaqiri et Emerson Palmieri ces derniers jours. C’est bien insuffisant pour Peter Bosz, qui a réclamé au moins un renfort par ligne. Mais cela pourrait bien se décanter. Si Marcelo laisse un vide en défense centrale, le départ de Maxwel Cornet va permettre de relancer la machine. Cette fois-ci, l’accord est total entre le défenseur ivoirien et Burnley, et l’arrière gauche de l’OL a même réalisé sa visite médicale ce vendredi à Lyon, annonce Saber Desfarges. Le journaliste d’Amazon Prime donne les détails de cette opération avec un contrat de cinq ans qui attend l’ancien messin en Angleterre.

🔵 🔴 Visite médicale en cours pour Maxwell Cornet.



Le joueur de l’OL va s’engager avec Burnley, dans la foulée, 5 ans.

Visite médicale réalisée à Lyon. Signature demain. 🇨🇮



L’OL va récupérer un beau chèque qui devrait débloquer son mercato dans le sens des arrivées. — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 27, 2021

Sans dévoiler le montant précis, l’informateur rappelle que l’OL va récupérer « un beau chèque », qui devrait donc être de 17,5 ME. C’était la dernière offre que Jean-Michel Aulas a accepté, alors que le Hertha Berlin, qui était le premier choix du joueur, ne s’est toujours pas positionné à ce niveau. En tout cas, cette belle vente va décanter les arrivées du côté de l’Olympique Lyonnais, et probablement une nouvelle offre pour Sardar Azmoun, l’international iranien du Zénith Saint-Pétersbourg. Voilà qui laisse présager d’un bel emballement entre Rhône et Saône dans les quatre derniers jours du mois d’août, après un début de saison pour le moment très décevant sur le plan sportif, mais aussi au niveau du marché des transferts.