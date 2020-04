OL : Cornet au Real ou à Barcelone, il rêve à peine

Dans : OL.

Avec 34 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Maxwel Cornet est véritablement l’un des joueurs les plus utilisés par Rudi Garcia à l’OL.

L’international ivoirien a notamment profité de sa polyvalence pour s’imposer comme un joueur quasiment incontestable de l’Olympique Lyonnais. Et cela donne des ailes au principal intéressé, lequel se voit déjà revêtir la tunique de l’un des plus grands clubs de la planète. Dans une interview accordée à Canal + Sport Afrique, le gaucher de 23 ans a notamment évoqué la possibilité de signer dans des clubs comme le Borussia Dortmund, le Real Madrid ou le FC Barcelone. Rien que ça…

« Niveau foot, j’aimerais jouer dans les plus gros clubs européens comme le Real Madrid CF, Borussia Dortmund ou encore le FC Barcelone. Je ne sais pas si j’ai le niveau mais en tout cas, j’ai confiance en moi, je vais me donner les moyens d’y arriver. J’ai eu la chance aussi d’avoir un coach comme Albert Cartier, strict et travailleur. Il m’a inculqué de bonnes valeurs. J’ai joué un peu là-dessus. Je n’ai rien lâché mentalement. J’ai toujours été surclassé. Je m’adaptais toujours à ma nouvelle catégorie même si j’étais le plus jeune. Je me servais de ça pour grandir » a indiqué Maxwel Cornet (5 buts, 5 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues), pour qui son abnégation est l’une de ses principales forces. Suffisant pour accomplir un jour le rêve de jouer pour le Real Madrid ou Barcelone ? Cela reste à voir même si durant les derniers mercatos, l’ancien attaquant du FC Metz a toujours été très sollicité à l'étranger, notamment par des clubs de Bundesliga.