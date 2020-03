OL : L’Equipe détruit l’expérience Cornet, le reclassement a ses limites

Dans : OL.

Au sein d’une équipe lyonnaise incapable de sortir le ballon de derrière, la prestation de Maxwel Cornet au poste de latéral gauche, dans le couloir dans un premier temps puis en tant qu’arrière, a été un échec cuisant.

L’international ivoirien a récolté la note de 3/10 dans L'Equipe après sa performance ce dimanche soir à Lille, où il a été sans cesse en difficulté. Pour la relance, sa vitesse n’a jamais pu être trouvé et il a fini par être complètement bloqué. Le quotidien sportif résume ainsi sa première période à ce ballon incroyablement perdu dans l’axe, où il a envoyé un véritable centre à Osimhen, presque surpris de l’offrande et qui n’a pas pu en profiter.

« Une passe dans l’axe devant sa défense a résumé sa performance de la première période. A la fois perdu sur les déplacements du jeu lillois et incapable de porter le danger dans le camp adverse », a noté le quotidien sportif, qui ne voit pas dans cette reconversion une véritable réussite. D’autant que Koné, un peu juste après son retour de blessure, sera bientôt candidat au poste. Mais ce qui agace le plus les supporters lyonnais et les suiveurs du club rhodanien, c’est de voir le prometteur Melvin Bard ne pas avoir sa chance, alors qu’il avait fait une courte apparition intéressante en début d’année. Mais Rudi Garcia n’est pas vraiment du genre à changer d’avis, même si l’OL montre désormais clairement un point faible à ce poste, ce dont les adversaires ne se privent pas pour en profiter.