OL : 16 millions d’euros, Cornet fonce vers Burnley

Dans : OL.

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, Maxwel Cornet pourrait bien faire ses valises dans les prochaines heures.

L’homme de couloir lyonnais a vu l’une de ses touches se concrétiser. Même s’il espérait un départ vers la Bundesliga, l’Ivoirien a tapé dans l’oeil de Burnley. Le club de Premier League a même lâché l’offre qu’il faut, en proposant un peu plus de 16 millions d’euros à l'Olympique Lyonnais. Une somme qui correspond aux attentes du club rhodanien, dévoile Foot Mercato, qui rappelle qu'une proposition inférieure à 15 ME avait déjà vu le jour récemment. La formation du Lancashire devrait donc voir son offre être acceptée par Jean-Michel Aulas, même s’il reste à savoir si l’ancien messin en fera de même. Le club anglais, qui se prépare à lancer sa saison face à Brighton en Premier League, attend désormais la réponse de l’OL, qui pourrait aussi décider de faire patienter un peu, sachant que le Hertha Berlin est très intéressé par Cornet également.

Info Mercato : Burnley a formulé une offre de plus de 16 millions d'euros à l'OL pour Maxwel Cornet. Proposition qui répond aux attentes lyonnaises... pic.twitter.com/1kPhnypL0D — Cédric Rablat (@CedricRablat) August 13, 2021

Une surenchère n’est pas à écarter, même si un départ du gaucher est en tout cas en bonne voie. De quoi remettre Juninho au travail pour faire venir un titulaire à gauche ce qui n’est pas le cas actuellement avec Henrique Silva. Le départ de Cornet pourrait ainsi permettre à l’OL d’accélérer sur la piste menant à Layvin Kurzawa, qui ne convainc pas depuis son arrivée au PSG. Même si ce dossier ne fait pas l’unanimité à Lyon. En attendant, la saison bat toujours son plein et Lyon n’a plus que deux semaines pour trouver au moins un joueur par poste comme l’a demandé son entraineur Peter Bosz. Et pour cela, il faudra certainement enregistrer deux ou trois ventes. Celle de Maxwel Cornet pourrait bien être un élément déclencheur pour un futur recrutement.