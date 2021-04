OL : Conte et Klopp défient Juninho au mercato

Dans : OL.

A en croire les informations de la presse espagnole, l’Olympique Lyonnais est intéressé par Aïssa Mandi en vue du mercato d’été.

Transfuge de Reims en 2016, l’international algérien de 29 ans s’est imposé comme un joueur incontournable au Bétis Séville. Capable d’évoluer en défense centrale et au poste de latéral droit, il n’a toutefois pas encore prolongé son contrat en faveur du club andalou, alors que celui-ci expire au mois de juin prochain. Une situation dont aimerait profiter l’Olympique Lyonnais, qui vient pourtant de prolonger Marcelo à ce poste. L’opportunité est trop belle pour Juninho, qui apprécie les qualités d’Aïssa Mandi et qui n’envisage pas une seconde de laisser filer un tel joueur disponible pour zéro euro. Reste que selon les informations de Gol Digital, il va falloir composer avec une concurrence assez effrayante pour l’OL…

L'Inter et Liverpool sur Mandi, l'OL aussi

Et pour cause, le média espagnol croit savoir que deux géants du football européen sont également très attentifs à la situation d’Aïssa Mandi. Grand adepte de la défense à trois axiaux, Antonio Conte estime que l’ancien joueur du Stade de Reims a le profil idéal pour intégrer son dispositif tactique à l’Inter Milan. Plus que jamais en course pour être champion d’Italie, le club nerazzurri a de sérieux atouts pour convaincre le joueur. Mais le second club intéressé est susceptible de tout faire basculer puisqu’il s’agit de Liverpool.

Décimés par les blessures en défense centrale cette saison (Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Joël Matip), les Reds ont retenu la leçon et souhaitent considérablement étoffer ce secteur de jeu afin de compenser une éventuelle deuxième hécatombe. En ce sens, Aïssa Mandi plaît à Jürgen Klopp, qui apprécie aussi bien les qualités de l’Algérien que sa polyvalence. En rejoignant les Reds, le défenseur du Bétis Séville pourrait à la fois être la doublure du duo Gomez-Van Dijk que le suppléant d’Alexander-Arnold à droite. Reste maintenant à voir qui sera le plus offrant au niveau salarial et quel club aura les faveurs de Mandi d’un point de vue purement sportif.