OL : Marcelo, Dubois, qui est menacé par Juninho ?

Tout en restant focus sur la fin de saison en cours, Juninho a déjà l’esprit tourné vers le mercato estival de l’Olympique Lyonnais.

La semaine dernière, le directeur sportif brésilien de l’OL a bouclé la prolongation de Marcelo. En attendant celle de Jason Denayer, il s’agit d’une prolongation bienvenue dans un contexte financier difficile où il vaut mieux être prudent et conserver ses valeurs sûres. Cela étant, il semblerait que l’Olympique Lyonnais recherche un défenseur central supplémentaire au mercato puisque selon les informations rapportées par le média algérien DZ Foot, Juninho est très intéressé par le profil d’Aïssa Mandi, taulier du Bétis Séville depuis plusieurs saisons maintenant.

Solide, rapide et bon relanceur, le défenseur algérien passé par le Stade de Reims bénéficie également d’une polyvalence intéressante dans la mesure où il peut également évoluer à droite de la défense, son poste de formation. L’intérêt soudain de l’OL pour Aïssa Mandi jette le trouble et amène le média algérien à se demander si finalement, Léo Dubois n’était pas en danger à l’Olympique Lyonnais. « Les Gones devraient perdre Djamel Benlamri, en fin de contrat en juin 2021 et peu utilisé par son entraîneur » rappelle le média avant de poursuivre.

« Le club dispose, de plus, d'un quatrième défenseur d'avenir en la personne de Sinaly Diomandé, qui est préféré à Benlamri par Rudi Garcia. La rumeur Mandi paraît donc assez surprenante, sauf s'il est envisagé de replacer l'Algérien en tant que latéral droit ». Sur les côtés de la défense, l’OL envisage également de conserver Mattia De Sciglio, prêté cette saison par la Juventus Turin. Les futurs choix de Juninho seront en tout cas scrutés et pour l’heure, il est assez difficile de savoir ce que le directeur sportif brésilien a précisément dans la tête. Rappelons par ailleurs que dans le secteur défensif, Joachim Andersen effectuera également son retour à Lyon cet été. Mais comme indiqué par Juninho la semaine dernière, le Danois pourrait être définitivement vendu en Premier League.