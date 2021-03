OL : Comme le PSG, Aulas a proposé un pacte à ses joueurs

Dans : OL.

A 10 journées de la fin, l’Olympique Lyonnais, actuel troisième de Ligue 1, a encore toutes ses chances de remporter le titre. Mais pour battre la concurrence représentée par Lille et le Paris Saint-Germain, les Gones savent qu’il leur faudra réaliser un parcours sans faute.

Impensable il y a encore quelques mois, à l’époque où l’on s’attendait à une nouvelle saison dominée par le Paris Saint-Germain, trois voire quatre équipes sont encore en course pour le titre en Ligue 1. En plus des Parisiens, du LOSC et de l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais a parfaitement le droit de rêver. A condition de réussir son sprint final. C’est en tout cas l’objectif du président Jean-Michel Aulas qui, selon Maxwel Cornet, envisage un parcours sans faute à l’image du pacte du PSG.

La phrase de Jean-Michel Aulas

« C'est une période décisive pour nous, a confié l’ailier ou latéral gauche en conférence de presse. Il ne faut pas se mettre une pression négative qui nous ferait déjouer. On a l'expérience des sprints finaux. On est plutôt pas mal quand il s'agit de mettre un coup d'accélérateur. Si le président était là, il dirait : "si on gagne tous nos matchs, on sera champion". Il faut gagner toutes nos rencontres et l'objectif est d'être joyeux en fin de saison. On sait par quoi ça passe. »

D’autant que l’OL, en confiance cette saison, se sent capable de finir au sommet. « C'est une prise de conscience naturelle, a expliqué Maxwel Cornet aux médias. Lorsqu'il reste très peu de rencontres pour atteindre nos objectifs, on redouble d'efforts. C'est comme dans les matchs de Ligue des Champions, on trouve une motivation supplémentaire. Un gros coup à jouer ? Je pense. On a une très belle équipe pour faire quelque chose. » Sans oublier que l’OL ne dispute pas de compétition européenne, contrairement au PSG dont le calendrier est alourdi par la Ligue des Champions.