OL ‍: Clinton Mata dans l'avion, coup de théâtre à Lyon ‍?

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais en a fini avec son mercato, mais ce samedi, en Turquie on annonce que finalement un accord a été trouvé pour le transfert de Clinton Mata.

Dans un entretien accordé à la chaîne TV de l'OL, Matthieu Louis-Jean a évoqué le cas de Clinton Mata, affirmant que si le défenseur avait effectivement reçu une offre de Galatasaray, l'Olympique Lyonnais avait convaincu ce dernier qu'il allait finir la saison à l'OL, alors que le mercato est encore ouvert en Turquie. « On a parlé avec Clinton, il l’a compris. Il connaît l’ambition du club, les objectifs. Il n’y a pas de sujet à l’instant-T », a précisé le responsable du recrutement de l'OL. Cependant, ce samedi, le quotidien national turc, Karak, affirme que finalement les dirigeants de Galatasaray ont convaincu l'OL de lui céder Clinton Mata et que le président du club stambouliote a mis son avion personnel à disposition du défenseur lyonnais afin qu'il rejoigne au plus vite son nouveau club.

L'OL n'a rien annoncé pour Clinton Mata

Dursun Özbek, le président de Galatasaray, se serait personnellement impliqué dans les négociations avec l'Olympique Lyonnais selon nos confrères, ce qui pourrait justifier ce revirement de situation du côté de l'OL en échange d'un chèque de 4 millions d'euros. Pour l'instant, cette possibilité d'un départ de Clinton Mata semble encore bien nébuleuse, et on peut se demander si le média turc ne s'emballe pas trop vite. Sachant que le mercato d'hiver ne s'achève que le 11 février en Turquie, on pourrait encore avoir des surprises, mais Matthieu Louis-Jean était très affirmatif concernant le défenseur angolais, recruté pour 5 millions d'euros lors du mercato 2023. On saura d'ici mardi si Galatasaray a pris ses rêves pour des réalités, ou si John Textor a changé d'avis en laissant partir Mata en échange d'un chèque.