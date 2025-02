L'OL l'a calmé, il a compris le message

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Attaqué cette semaine par un club turc pour Clinton Mata, l'Olympique Lyonnais a fermé la porte en expliquant à son défenseur que le bureau des départs était fermé.

L’Olympique Lyonnais était plus en danger de perdre des joueurs que d’en recruter cet hiver. L’interdiction de recrutement a bien évidemment pesé mais elle n’a pas empêché John Textor de faire un tour de passe-passe en allant chercher Thiago Almada à Botafogo par le biais d’un prêt avec option d’achat. Côté départ, le dégraissage a bien eu lieu avec quelques belles ventes comme Maxence Caqueret, Gift Orban ou Saïd Benrahma. La défense n’a pas été impactée, et ce n’est pas le départ d’Adryelson pour Anderlecht qui va changer la façon de voir les choses du nouvel entraineur Paulo Fonseca. En revanche, il y avait encore un danger autour de la situation de Clinton Mata. La polyvalent joueur défensif est toujours apprécié par ses entraineurs, mais il était aussi séduit par la proposition de Galatasaray, qui lui offrait la perspective d’aller chercher un long contrat, alors qu’il n’a plus qu’un an et demi d’engagement avec l’OL.

Discussions repoussées au mois de juin

💬 @ClintonMata19 va-t-il rester à l'OL ?



La réponse de Matthieu Louis-Jean 🔴🔵



L'interview complète à retrouver ici ⤵️https://t.co/0qVx0y0Ggg pic.twitter.com/fi4OVx7Ijk — Olympique Lyonnais (@OL) February 6, 2025

Mais pour Matthieu Louis-Jean, il était hors de question de laisser filer un tel joueur sans pouvoir compenser son départ. Même si l’offre venue de Turquie était intéressante, puisque le club d’Istanbul serait monté à 6 millions d’euros. Pas mal pour un joueur de 32 ans, recruté pour 5 millions d’euros en 2023. Néanmoins, le responsable du recrutement lyonnais explique que le problème est réglé, même s’il reste encore quelques jours de mercato en Turquie. « Ce sont toujours des situations peu complexes et difficiles surtout que le marché turc ferme après le nôtre. Ce n’est jamais simple à gérer. On l’a fait calmement. On a parlé avec Clinton, il l’a compris. Il connaît l’ambition du club, les objectifs. Il n’y a pas de sujet à l’instant-T », a expliqué le dirigeant de l’OL, qui se doute que la situation de l’Angolais sera réétudié l’été prochain, à un moment crucial de son contrat.