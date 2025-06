OL ‍: Claudio Echeverri prêté par Manchester City à Lyon ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans le cadre du transfert de Rayan Cherki, l'Olympique Lyonnais a obtenu que le club anglais lui prête un de ses joueurs pour la saison prochaine.

Faute de pouvoir conserver Rayan Cherki, les dirigeants de l'OL tentent tout pour que l'impact du départ du milieu international soit le moins pénalisant possible sur le plan sportif pour Paulo Fonseca. N'ayant pas l'intention de dépenser l'argent que Manchester City va lui verser en échange de sa star (entre 30 et 40 millions selon les sources), John Textor a négocié jusqu'au bout pour arracher un dernier bonus. Selon Hugo Guillemet, qui est toujours bien informé par les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, les dirigeants du club anglais ont accepté de prêter un de leurs joueurs au club rhodanien la saison prochaine. C'est bien évidemment Pep Guardiola qui soumettra une liste des joueurs susceptibles de quitter Manchester City dans les prochains jour, sachant que le club de Premier League dispose d'un énorme effectif. Et déjà un nom circule du côté de l'Etihad.

Claudio Echeverri prêté à l'OL ?

Si certains pensent que cela ne ferait pas de mal à Jack Grealish d'aller faire un tour en Ligue 1, plusieurs sources anglaises évoquent la possibilité que Manchester City prête Claudio Echeverri à l'Olympique Lyonnais. Le but serait de donner du temps de jeu au milieu offensif argentin de 19 ans, transféré de River Plate en 2024 pour 18 millions d'euros et qui a encore trois ans de contrat avec les Cityzens. Echeverri a intégré l'effectif de City au début de l'année 2025, puisqu'il était resté sous forme de prêt en Argentine, mais Guardiola ne lui a accordé que 19 minutes de temps de jeu en six mois, dont 14 lors de la défaite en finale de la Cup face à Crystal Palace. En prêtant le jeune milieu de terrain à l'OL, l'entraîneur espagnol pourrait permettre à Claudio Echeverri d'avoir un peu plus d'expérience avant de revenir dans un an à Manchester. A voir si Paulo Fonseca dira oui à cette possible proposition anglaise.