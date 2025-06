Accord OL-Man City, Cherki jouera le Mondial des Clubs ‍!

Dans : OL.

Comme cela avait été révélé ces dernières heures, l'Olympique Lyonnais et Manchester City ont continué à négocier ce lundi, et plusieurs médias annoncent que l'accord est trouvé concernant le transfert de Rayan Cherki.

Après ses deux matchs avec l'équipe de France, Rayan Cherki ne partira pas prendre des vacances. En effet, L'Equipe et d'autres sources annoncent que les dirigeants de Manchester City et de l'OL ont trouvé un accord pour le transfert du milieu offensif international tricolore. Après avoir vu une offre de 22,5 millions d'euros être refusée en fin de semaine passée, le club de Premier League a monté un peu le curseur, même si à priori, on ne sera pas à hauteur des 40 millions d'euros parfois évoqués, puisque l’on évoque 30ME. Dans la pratique, Rayan Cherki qui attendait le feu vert de John Textor pour rejoindre son futur club, devrait quitter la France dans les prochaines heures afin de rejoindre Manchester pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans qui fera de lui un Cityzen.

Cherki débutera avec Manchester City le 19 juin

Pep Guardiola a demandé à ses dirigeants de faire le forcing dans ce dossier, car l'entraîneur espagnol compte sur Rayan Cherki pour le Mondial des clubs qui débutera le 19 juin pour Manchester City avec un match contre le Wydad AC. Et cela tombe bien, l'Olympique Lyonnais voulait également vendre très rapidement sa star offensive, John Textor voulant du cash afin de pouvoir envisager sereinement le passage de l'OL devant la DNCG le 24 juin prochain. Avec cette opération, et grâce à l'argent de Manchester City, le menace d'une rétrogradation de Lyon s'éloigne un peu. Sportivement et financièrement, l'homme d'affaires peut clairement remercier Rayan Cherki.