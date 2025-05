OL ‍: Cinq joueurs vedettes victimes du plan Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Alexandre Lacazette fera ses adieux à l'Olympique Lyonnais à l'occasion de la réception d'Angers. Mais dans la foulée du légendaire buteur de l'OL, d'autres joueurs se préparent également à vider leurs casiers.

Le suspense sera à son comble pour l'ultime rencontre de la saison 2024-2025, puisque l'équipe de Paulo Fonseca est toujours en mesure de finir quatrième de Ligue 1. Même si pour cela il faudra un scénario de rêve, tout est encore possible et les supporters lyonnais peuvent s'attendre à tout. Ce qui est déjà certain, c'est que l'émotion sera énorme au Groupama Stadium, puisque c'est ce samedi qu'Alexandre Lacazette va définitivement quitter son club formateur. Annoncé du côté de l'Arabie Saoudite, le Général va donc tirer sa révérence à l'Olympique Lyonnais, mais selon Le Progrès, d'autres joueurs vont également disputer leur ultime rencontre sous le maillot de l'OL, et non des moindres. Car du côté de John Textor, qui impose évidemment ses choix financiers au staff technique, cinq autres joueurs vont dire au revoir aux fans rhodaniens.

L'OL va laisser partir des joueurs essentiels

En dehors d'Alexandre Lacazette, et faute d'avoir le choix, d'autres départs devraient avoir lieu lors du prochain mercato. « Certains éléments vont jouer face à Angers sans savoir qu’il s’agit de leur dernier match. Sans trop se mouiller, il est probable que Rayan Cherki sera appelé à exercer son talent ailleurs (...) Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico qui a passé les cent matches avec l’OL, le diablotin Malick Fofana, l’artiste Nemanja Matic se préparent aussi au cas où », précise le quotidien régional à quelques heures du dernier match de la saison au Groupama Stadium. Ce grand coup de balai va probablement permettre de faire entrer un peu d'argent dans les caisses, mais également de soulager la masse salariale.

Mais sportivement, cela aura forcément un gros impact et la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais va devoir réussir des beaux coups au prochain mercato pour compenser ses départs. Bien évidemment, tout cela ne tient pas compte d'une éventuelle rétrogradation de l'OL qui aurait un effet encore plus violent sur l'effectif du club de John Textor. Ce dernier semble avoir une énorme confiance en l'avenir, il devra convaincre la DNCG que ses promesses de ramener les comptes de Lyon dans le vert se concrétisent.