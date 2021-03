OL : Cherki titulaire, Rudi Garcia va craquer

Dans : OL.

Auteur de deux buts et d’une passe décisive contre Sochaux samedi en Coupe de France, Rayan Cherki monte en puissance à l’OL.

Remplaçant aux yeux de Rudi Garcia depuis le début de la saison, Rayan Cherki gratte de plus en plus de temps de jeu au fil des semaines. Plus sérieux aux entraînements, le milieu offensif de 17 ans est en pleine progression à l'OL et son coach s’en est récemment félicité en conférence de presse. De là à envisager un changement de statut d’ici la fin de la saison pour Rayan Cherki ? Chaque chose en son temps. Mais selon Jérôme Rothen, interrogé à ce sujet sur RMC, il est clair que la progression de Rayan Cherki a pris un tournant important depuis le début de l’année 2021. Cela promet des maux de tête à Rudi Garcia dans les prochaines semaines à l'OL.

Rudi Garcia doit titulariser Rayan Cherki

« Cherki progresse, cela fait quelques semaines qu’on le note. Quand il rentre en Ligue 1, il est plus consistant, il apporte un plus contrairement à ce qu’il avait fait en début de saison. C’est un jeune joueur, sa marge de progression est énorme. On sent qu’il progresse, certains dans le vestiaire doivent lui faire beaucoup de bien dans l’approche des matchs, dans la gestion du stress et de l’appréhension de l’événement. Il y a des joueurs d’expérience qui lui apportent un plus, tout comme Rudi Garcia, il y a quelque chose qui se passe. Je sens que le coach n’est pas loin de lui donner encore plus de temps de jeu. Après le match de Sochaux, il a dit qu’il retenait son replacement, sa précision. Le seul reproche que je ferais à Garcia, c’est de ne pas donner plus de temps de jeu à Cherki quand certains attaquants sont très moyens » a lancé le consultant dans le podcast After Lyon. Au milieu offensif lyonnais de confirmer les bonnes dispositions entrevues en Coupe de France lorsqu’il aura de nouveau sa chance en Ligue 1.