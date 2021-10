OL : Cherki ne joue presque pas, sa réponse est formidable

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Avec seulement 101 minutes jouées en neuf matchs de Ligue 1, Rayan Cherki pourrait s'inquiéter pour sa situation à l'Olympique Lyonnais version Bosz. Mais le jeune attaquant est au contraire très motivé.

Présent actuellement avec l’équipe de France Espoirs, qui joue ce mercredi un match important contre l’Ukraine dans la course à l’Euro 2023, Rayan Cherki se réjouit de découvrir cette sélection et a bien l’intention de prouver à Sylvain Ripoll qu’il peut compter sur lui pour apporter un vrai plus. Ce match international arrive au moment où l’attaquant de 18 ans n’a qu’un maigre temps de jeu (101 minutes) avec l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz ne l’utilisant qu’avec parcimonie. Là où d’autres se seraient probablement énervés de cirer le banc, Rayan Cherki estime que cela lui est utile en le motivant encore plus au quotidien afin de convaincre l’entraîneur de l’OL. Se confiant dans L’Equipe, l’attaquant formé à Lyon affiche son énorme détermination à apporter encore plus à son club, Cherki ne se ménageant pas au quotidien pour aider le club de Jean-Michel Aulas.

Cherki veut arracher sa place à Lyon

Et c’est à travers l’équipe de France Espoirs que l’attaquant veut prouver à l’Olympique Lyonnais que le travail porte ses fruits. « Si la sélection est un moyen d'envoyer un message au club ? Bien sûr, on sait qu'en club je n'ai pas beaucoup de temps de jeu mais ce n'est pas grave. Je suis jeune, je travaille tous les jours pour prétendre à jouer de plus en plus. Quand j'ai vu que le coach m'avait sélectionné, je me suis dit que c'était l'aboutissement de beaucoup de travail depuis le début de saison (…) Cette saison est très importante pour moi, je peux faire de grandes choses et j'espère pouvoir les faire en club. Je m'entraîne énormément. Quand on a une séance, j'en fais toujours deux, je fais beaucoup de vidéo pour voir mes axes de progression, sur le travail défensif. J'ai fait beaucoup de progrès sur le replacement, j'en suis très satisfait car je me dis que ce travail porte ses fruits. C'est très important pour réussir à haut niveau », prévient Rayan Cherki, qui laisse clairement comprendre qu'il ne veut pas passer toute la saison sur la touche à Lyon.