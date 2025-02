OL ‍: Cherki mal utilisé, une star attaque Paulo Fonseca

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Paulo Fonseca a décroché dimanche sa première victoire sur le banc de l’OL mais certains de ses choix suscitent les premières critiques, notamment en ce qui concerne les positionnements de Cherki et de Tolisso.

Comme face à Marseille la semaine passée, Paulo Fonseca avait aligné Corentin Tolisso en meneur de jeu et Rayan Cherki sur un côté ce dimanche face à Reims. Cette fois, les choix de l’entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais se sont avérés payants avec un large succès face à l’équipe champenoise (4-0) au Groupama Stadium. Malgré la nette victoire, acquise en deuxième période face à un Reims très faible que Walid Acherchour a qualifié de « pire équipe de Ligue 1 » sur DAZN, certains choix de Paulo Fonseca font l’objet de vives critiques. Au micro de l’émission « Dans la zone », Jérémy Ménez a notamment regretté de voir Tolisso si haut sur le terrain et Cherki isolé sur un côté.

OL : Tolisso en équipe de France, Deschamps n'a plus le choix https://t.co/SqCPpUVOCO — Foot01.com (@Foot01_com) February 10, 2025

« C’est un point de vue personnel mais je trouve que dans son utilisation, Cherki est mal utilisé car il est souvent sur le côté droit ou le côté gauche. Mais à chaque fois qu’il est dangereux, c’est quand il est dans l’axe ou quand il peut servir ses coéquipiers. Son utilisation sur un côté ne lui permet pas de donner 100% de lui-même. Depuis le début de la saison, Tolisso retrouve un très haut niveau, il est très intéressant pour Lyon. Il est très en forme même si moi je le trouve meilleur plus bas, quand il part de loin il est selon moi plus intéressant » a regretté le consultant de DAZN.

Jérémy Ménez conteste les choix de Paulo Fonseca

Comme de comme de nombreux supporters lyonnais, l'ancien attaquant du PSG et de l'Equipe de France aimerait voir Cherki positionner en tant que meneur de jeu avec deux véritables ailiers sur les côtés, ce qui replacerait Tolisso plus bas au côté de Matic, Tessmann ou Veretout. La blessure de Malick Fofana, de retour face à Reims dimanche, n’a peut-être pas permis à Paulo Fonseca de le faire jusqu’à présent et ses choix face à Montpellier la semaine prochaine seront donc très observés même si le Portugais pourrait être tenté de garder cette ossature après le large succès face à Reims.