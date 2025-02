OL ‍: Tolisso en équipe de France, Deschamps n'a plus le choix

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur d'une prestation de très haut niveau contre Reims, Corentin Tolisso est désormais revenu à son meilleur niveau. Au point que sa présence en équipe de France ne sera pas une surprise.

C'est un tour d'honneur plutôt agréable que s'est offert dimanche Corentin Tolisso après le triomphe de l'Olympique Lyonnais face à Reims. Le milieu de terrain de 30 ans était bien conscient que cette prestation XXL confirmait qu'il était de nouveau capable de prétendre à une place en équipe de France, à un peu plus d'un an du Mondial. Le mois prochain, les Bleues joueront deux matchs contre la Croatie, dans le cadre de la Ligue des Nations. Et du côté de l'OL, on pense que Didier Deschamps fera le bon choix au moment de retenir son groupe, la retraite internationale d'Antoine Griezmann pouvant faciliter la chose. Éloigné de l'équipe de France depuis juin 2021, et l'élimination des Bleus par la Suisse lors des huitièmes de finale de l'Euro, Corentin Tolisso pourrait retrouver la sélection huit ans après sa première convocation par Deschamps.

Tolisso de retour chez les Bleus contre la Croatie ?

Dans le vestiaire lyonnais, on n'a aucun doute sur le fait que Corentin Tolisso a sa place en équipe de France. « Il nous parle beaucoup, sur et en dehors du terrain. C’est le premier à nous haranguer. Il fait des superbes matchs. Bien sûr qu’il a le niveau équipe de France », a prévenu, dans Le Progrès, Georges Mikautadze, lequel partage cette opinion avec Paulo Fonseca, qui a Coco sous ses ordres depuis bientôt deux semaines.

« C’est un joueur magnifique d’équipe, très intelligent, qui travaille beaucoup. S’il continue à ce niveau, je suis vraiment confiant en ses chances de retrouver la France », précise l'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais. Corentin Tolisso n'a d'ailleurs pas masqué qu'il attendait avec impatience de savoir si Didier Deschamps voulait de lui, ou pas; « La liste est dans un coin de ma tête, bien sûr. On verra ce qui se passe, mais c’est un objectif ». Le milieu de terrain de l'OL aura très vite la réponse.