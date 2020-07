OL : Cherki le nouveau Ben Arfa de Lyon, il y croit

Dans : OL.

Prometteur pour sa première saison avec les professionnels, Rayan Cherki a sûrement un bel avenir devant lui à l’Olympique Lyonnais. A condition que le milieu garde les pieds sur terre et qu’il soit bien utilisé.

On pourrait bientôt assister à la saison de la confirmation pour Rayan Cherki. Intéressant lors de ses premières apparitions avec le groupe professionnel, le milieu offensif, qui fêtera ses 17 ans le mois prochain, devra franchir un cap dans les mois à venir. En tout cas, le jeune talent de l’Olympique Lyonnais en a largement les moyens. A tel point que le journaliste Gaël Berger le compare à d’anciennes pépites du club rhodanien.

« J’ai vu démarrer Benzema, Ben Arfa et je pense qu’il est dans la même lancée, a prédit notre confrère de Radio Scoop sur OLTV. Bahlouli avait quelques manques dans le comportement sur le terrain. Cherki a montré bien plus sur plusieurs aspects sur et en dehors du terrain. Je compare plus Cherki à Ben Arfa. Cherki ne va pas attendre qu’on lui dise qu’il est bon car il le sait. Son entourage va beaucoup compter notamment pour ne pas s’enflammer. Il sait que sa carrière est lancée et qu’il a beaucoup de talent. »

Cherki ne sera pas le sauveur

Il faudra également suivre les choix de l’entraîneur Rudi Garcia, à qui le spécialiste conseille de ne pas griller le phénomène lyonnais. « Ce n’est pas sûr qu’il fasse une carrière à la hauteur de son talent, c’est à lui de travailler pour. Il doit faire partie des joueurs importants de l’OL mais il ne faut pas oublier qu’il a 17 ans, a rappelé le journaliste. Il ne peut pas jouer le rôle de Zorro maintenant. On ne peut pas lui demander de débloquer toutes les situations. » Compte tenu de la concurrence dans le secteur offensif, Cherki a du chemin à parcourir avant de devenir le héros des Gones.