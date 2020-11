OL : Cherki et Bard frondeurs, place à l'excuse « douche »

Dans : OL.

Remplacés en cours de match à Angers dimanche, Melvin Bard et Rayan Cherki ont directement rejoint les vestiaires du stade Raymond-Kopa.

L’image a étonné, et elle n’a pas manqué d’interpeller les supporters de l’OL. A l’issue de la rencontre, Sidney Govou s’est également ému de cette image, pensant que les deux jeunes joueurs formés à Lyon étaient délibérément rentrés dans les entrailles du stade avant la fin du match afin de montrer leur mécontentement. « Je trouve inadmissible de rejoindre directement les vestiaires quand tu sors. L’image est détestable. On peut ne pas être bon, être fâché, mais c’est du non-respect pour les coéquipiers » soulignait notamment l’ex-attaquant de l’OL et de l’Equipe de France dans les colonnes du Progrès. Mais à en croire Bilel Ghazi, cette polémique n’a tout simplement pas lieu d’être dans la mesure où c’est Rudi Garcia qui a demandé à Melvin Bard et à Rayan Cherki de rentrer au chaud afin de prendre leur douche.

« Melvin Bard et Rayan Cherki ont rejoint les vestiaires pour prendre leur douche à la demande du staff après avoir initialement pris place sur le banc. Même chose pour Houssem Aouar. « Polémique » qui n’a même pas lieu d’exister... Après le match, Rudi Garcia a eu un discours encourageant à leur encontre. Cela aurait dû écarter toute mauvaise idée de l’esprit de ceux qui ont tenté de soulever une polémique... » a publié l’ancien journaliste de L’Equipe, pour qui Melvin Bard et Rayan Cherki ont simplement respecté les ordres du staff technique de l’Olympique Lyonnais. Fin de la polémique donc pour les deux jeunes issus de l’académie, titulaires en Anjou et qui ont globalement déçu. Un constat notamment valable pour Rayan Cherki, très attendu et qui n’est jamais arrivé à se mettre en évidence face aux rugueux défenseurs du SCO.