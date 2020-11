OL : Bard et Cherki, une image détestable à vite corriger

Dans : OL.

Remplacés à l'heure de jeu contre Angers, Rayan Cherki et Melvin Bard ont directement filé vers les vestiaires. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on doit vite régler cela.

Depuis quelques matchs, Rudi Garcia est le roi du coaching gagnant et dimanche encore ce fut le cas, puisque l’Olympique Lyonnais a clairement haussé d’un ton et s’est imposé à Angers grâce au triple changement opéré à la 60e minute. Melvin Bard, Rayan Cherki et Lucas Paqueta sont sortis, et si l’ancien milanais s’est installé paisiblement sur le banc de touche, ses deux jeunes coéquipiers ont décidé, eux, de rejoindre directement les vestiaires, la scène n’échappant évidemment pas aux caméras. Autrement dit, les deux jeunes joueurs de l’OL n’ont pas apprécié d’être remplacés, même si finalement Lyon s’est imposé grâce à ces changements.

Dans Le Progrès, Sidney Govou estime que cette attitude de Melvin Bard et Rayan Cherki doit vite changer, car c’est un vrai manque de respect pour les autres joueurs de l’Olympique Lyonnais. « Il faudra que certains acceptent d’être remplaçants, et d’être bons quand ils rentrent. J’ai peur que des joueurs aient du mal à se contenter d’un rôle de bon remplaçant. Tout le monde voulait voir les jeunes, on les a vus. Demander à jouer est une autre chose, performer quand on joue en est une autre. Je trouve inadmissible de rejoindre directement les vestiaires quand tu sors. L’image est détestable. On peut ne pas être bon, être fâché, mais c’est du non-respect pour les coéquipiers », s’offusque l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui espère que les deux jeunes joueurs changeront de comportement et ne prendront pas les décisions de Rudi Garcia comme une sanction les visant personnellement.