OL : Cherki est monstrueux, c’est Mbappé qui le dit

Dans : OL.

Depuis la qualification de l’Olympique Lyonnais à Nantes samedi soir pour les 8es de finale de la Coupe de France, le nom de Rayan Cherki est sur toutes les lèvres.

Et pour cause, le meneur de jeu lyonnais a véritablement crevé l’écran à La Beaujoire, en inscrivant deux buts, en délivrant deux passes décisives et, cerise sur le gâteau, en obtenant un penalty (manqué par Moussa Dembélé). Du haut de ses 16 ans, le jeune prodige de l’Olympique Lyonnais a forcé le respect des commentateurs sur place, des spectateurs et des nombreux téléspectateurs, supporters ou non du club rhodanien.

Chez les joueurs professionnels aussi, Rayan Cherki a fait son petit effet. Phénomène de précocité, un certain Kylian Mabppé n’a pas pu s’empêcher de tweeter afin de valider la performance XXL du meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais face à Nantes. « Faut pas trop lui parler d’âge hein » a notamment publié l’attaquant de l’Equipe de France, lequel martel depuis le début de la carrière qu’il ne souhaite pas être rabaissé à cause de son très jeune âge, lui qui souhaite être traité comme un joueur d’expérience malgré ses 21 ans. Visiblement, il faudra agir de la même manière avec Rayan Cherki qui, malgré ses 16 ans, s’impose doucement mais surement comme un joueur très prometteur de Ligue 1. Ce sera désormais à Rudi Garcia de le gérer au mieux afin de ne pas le griller dans les prochaines semaines…