OL : Cherki, Aouar, l’académie choque De Sciglio

Dans : OL.

En fin de mercato, l’Olympique Lyonnais s’est offert Mattia De Sciglio sous la forme d’un prêt afin de combler les nombreux départs en défense.

Cet été, le club rhodanien a perdu de nombreux éléments dans ce secteur de jeu : Rafael, Kenny Tete ou encore Fernando Marçal ont fait leurs valises. La venue d’un latéral polyvalent était essentielle et afin de combler ce manque, c’est Mattia De Sciglio qui a eu les faveurs de Rudi Garcia et de Juninho. Le défenseur de 28 ans est apparu à deux reprises en Ligue 1. Et s’il n’est pas encore apte à juger le niveau de la Ligue 1, l’expérimenté international italien a déjà une idée bien précise du niveau des joueurs de l’Olympique Lyonnais. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, il a ainsi couvert de louanges le centre de formation des Gones en complimentant notamment Rayan Cherki (17 ans), Houssem Aouar (22 ans) et Maxence Caqueret (20 ans).

« Je sentais qu'ils me voulaient vraiment et je voulais vivre une expérience à l'étranger. Garcia me connaît, il sait que je peux aussi jouer à gauche. Lyon est un club important, avec de jeunes joueurs très forts, comme Cherki, Aouar, Caqueret. Nous voulons revenir en Ligue des Champions » a fait savoir Mattia De Sciglio, pour qui l’objectif sera de gagner une place de titulaire au sein du onze de Rudi Garcia. Très polyvalent, l’Italien de 28 ans peut aussi bien évoluer à droite, où Léo Dubois est solidement installé, qu’à gauche, où la concurrence semble plus ouverte avec Maxwel Cornet et le jeune Melvin Bard. Quoi qu’il en soit, l’expérience du défenseur appartenant à la Juventus Turin devrait être un atout pour l’Olympique Lyonnais en cette saison sans coupe d’Europe.