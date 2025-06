OL ‍: Cherki à Man City pour 30ME, tout s'accélère

Les négociations entre l'Olympique Lyonnais et Manchester City ne traînent pas en longueur et Fabrizio Romano confirme que Rayan Cherki est tout proche de rejoindre le club anglais contre un gros chèque.

Pep Guardiola ne veut pas traîner dans cette première période des transferts, car l'entraîneur espagnol du club anglais souhaite avoir son effectif à disposition pour le Mondial des clubs qui débute le 15 juin. C'est pour cela que les dirigeants de Manchester City ont accéléré les discussions avec John Textor pour permettre de finaliser le transfert de Rayan Cherki, alors que ce dernier est actuellement à Clairefontaine où il prépare avec l'équipe de France le match de Ligue des Nations contre l'Espagne, jeudi prochain à Stuttgart. Ce dimanche, Fabrizio Romano, qui a révélé l'intérêt des Cityzens pour le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, confirme que désormais les deux clubs négocient directement, ce qui devrait permettre d'aboutir à un accord très rapide dans ce dossier.

🚨🔵 Manchester City and OL are in club to club talks for Rayan Cherki, deal expected to advance fast next week.



Price tag will be in excess of €30m for Cherki; Man City are confident.



2️⃣ #MCFC mantain their plan: Cherki and Reijnders deals to be done in the next days. pic.twitter.com/NQNfJqWncH