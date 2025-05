OL ‍: Cherki à City, offre officielle sous 48 heures ‍?

Le transfert de Rayan Cherki à Manchester City se concrétise de jour en jour. Ce samedi, un des meilleurs spécialistes du mercato annonce que du côté de l'Olympique Lyonnais on va vite recevoir une offre du club anglais avec l'accord de Cherki.

Pep Guardiola ne veut pas perdre de temps dans sa quête de faire signer le milieu offensif de l'OL très rapidement, afin que Rayan Cherki puisse disputer le Mondial des clubs avec sa nouvelle équipe. Même s'il est arrivé vendredi à Clairefontaine pour éventuellement faire ses grands débuts en équipe de France contre l'Espagne, Cherki semble avoir fait un pas de plus vers Manchester City ces dernières heures. Florian Plettenberg, spécialiste très réputé du mercato, affirme que les pièces du puzzle se mettent en place de plus en plus rapidement, au point que John Textor devrait avoir une offre officielle des dirigeants de City dans les prochains jours. « Rayan Cherki et Manchester City travaillent pour aboutir à un accord verbal complet. Les discussions sont positives, Cherki étant prêt et disposé à rejoindre Pep Guardiola et Manchester City. Une offre officielle de Manchester City est attendue dans les prochains jours », précise le journaliste de Sky Sports.

