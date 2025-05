OL ‍: Cet attaquant oublié rapporte 3,5ME à Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans sa quête d'argent pour remplir les caisses de son club, John Textor a reçu une bonne nouvelle ces dernières heures. En effet, Amin Sarr va définitivement quitter l'Olympique Lyonnais contre un petit chèque.

Recruté par l'OL lors du mercato hivernal 2023 à Heerenveen moyennant 11 millions d'euros, Amine Sarr n'a jamais confirmé sous le maillot de Lyon, qui l'a ensuite prêté à Wolfsburg, puis cette saison au Hellas Vérone. Et c'est une bonne nouvelle pour le club de John Textor, le club italien, qui s'est classé 14e de Serie A, a décidé de lever l'option d'achat prévu lors du prêt de l'attaquant suédois. Selon Fabrizio Romanco, les dirigeants du club italien vont verser 3,5 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais en échange du transfert définitif d'Amine Sarr. Cette saison, le joueur de 24 ans a marqué 4 buts en 32 matchs, ce qui a visiblement été suffisant pour convaincre le Hellas Vérone de le conserver dans son effectif.

L'OL ne regrette pas ce départ de l'attaquant suédois

🚨🇸🇪 Understand Hellas Verona have activated €3.5m buy option clause for Amin Sarr from Olympique Lyon.



Contract until June 2029 for Sarr. pic.twitter.com/xOM8snrEeM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2025

Du côté de l'OL, personne ne va pleurer après le départ d'Amine Sarr, qui n'avait pas montré grand-chose lors de son court passage au Groupama Stadium, le joueur suédois ayant rapidement été poussé vers la sortie après seulement six mois à Lyon. Dans cette opération, John Textor limite la casse et empoche même donc un petit chèque, ce qui ne sera pas de refus au moment où le patron d'Eagle Football Group prépare le passage de Lyon devant la DNCG le 24 juin prochain. De son côté, Amine Sarr va pouvoir continuer sa carrière dans le même club pour une deuxième saison consécutive, ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps.