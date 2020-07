OL : Cenk Özkaçar à Lyon, c'est bouclé a 100 % !

Dans : OL.

Très actif sur le marché des jeunes en ce début de mercato, l’Olympique Lyonnais s’intéresse à Facundo Pellistri.

Le jeune ailier droit uruguayen n’est pas le seul joueur pisté par le club rhodanien afin d’étoffer son projet de post-formation. Et pour cause, le journal L’Equipe évoquait la semaine dernière la piste menant à Cenk Özkaçar, défenseur central de 19 ans évoluant à Izmir (deuxième division turque). Son physique colossal (1m90) et sa qualité de relance avaient particulièrement tapé dans l’œil de Bruno Cheyrou. A tel point que selon les informations récoltées la semaine dernière par le quotidien national, l’opération était très bien engagée pour une signature de l’international espoir turc à l’Olympique Lyonnais.

Un deal qui se confirme puisque selon les informations obtenues par le journaliste Ertan Süzgün, un accord total a été trouvé entre l’Olympique Lyonnais et le club d’Izmir pour le transfert définitif de Cenk Özkaçar à Lyon. « Le contrat officiel a été signé » indique même cette source, précisant toutefois qu’en raison du Covid-19, l'arrivée du joueur en France a été retardée. C’est la semaine prochaine que Cenk Özkaçar devrait ainsi débarquer dans la capitale des Gaules afin de rencontrer Rudi Garcia, Juninho, Bruno Cheyrou et ses nouveaux coéquipiers. Pour rappel, le journal L’Equipe évoquait la semaine dernière une indemnité avoisinant les 2 ME pour le nouveau défenseur central de l’Olympique Lyonnais. Le quotidien hexagonal indiquait par ailleurs qu’il n’était pas impossible qu’Özkaçar soit rapidement prêté dans la foulée par l’OL afin de s’aguerrir au plus haut niveau, avant de prétendre à évoluer avec les professionnels de l’Olympique Lyonnais à compter de 2021.