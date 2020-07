OL : 2 ME, la surprise Cenk Özkaçar signe à Lyon

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais tient sa première recrue de l’été et les Rhodaniens sont allés la chercher en D2 de Turquie.

Désireux de se renforcer en défense centrale, l’OL va faire signer Cenk Özkaçar dans les prochaines heures. La presse turque avait révélé des négociations très avancées entre Lyon et l’Altay SK ce mercredi, et cela s’est accéléré ces dernières heures. Le transfert va se boucler sur une somme aux alentours de 2 ME, afin de racheter la dernière année de contrat de cet international espoir turc. Le jeune défenseur central de 19 ans s’est fait remarquer avec ses apparitions sous le maillot du club d’Izmir, qui évolue en D2 turque, avec un physique imposant (1,90 m) associé à une qualité de relance qui lui a permis de taper dans l’oeil de Bruno Cheyrou.

Le nouveau directeur de la cellule de recrutement a insisté auprès de ses dirigeants pour boucler cette arrivée, affirme L’Equipe, et pose donc déjà sa patte sur le recrutement lyonnais. Avec un risque financier relativement faible pour celui qui va signer rapidement un contrat de cinq ans après sa visite médicale. La perspective de faire une bonne affaire financière est donc réelle, surtout que sportivement, Cenk Özkaçar devrait attendre un peu avant d’avoir sa chance au plus haut niveau. Il pourrait être prêté histoire de s’aguerrir et de continuer sa progression, après avoir suivi une partie de la préparation avec l’OL sous les yeux de Rudi Garcia. Première conséquence donc de ce recrutement, Lyon n’estime pas avec Cenk Özkaçar avoir trouvé le défenseur central recherché et capable d’être associé à Jason Denayer la saison prochaine.