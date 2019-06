OL : Ceballos à Lyon, la tache de Juninho se complique

Dans : OL, Mercato, Liga, Serie A.

Désireux de renforcer son milieu de terrain au mercato, l’Olympique Lyonnais explore plusieurs pistes. L’une des priorités de Juninho était Marcos Llorente, mais le milieu de terrain du Real Madrid a été transféré à l’Atlético pour 40 ME. Du coup, d’autres pistes vont prendre plus d’épaisseur à l’avenir. Pourquoi pas celle menant à Dani Ceballos, lequel a été annoncé dans le viseur des Gones il y a deux semaines ? La piste est crédible. Mais il faudra se montrer très convaincant pour s’attacher les services de l’Espagnol du Real Madrid…

Et pour cause, la Gazzetta dello Sport indique que le Milan AC a également coché le nom de l’Espagnol. Les dirigeants lombards feraient même de l’international espagnol leur priorité au milieu de terrain. Par ailleurs, le média italien lâche quelques détails financiers qui vont donner le vertige à Jean-Michel Aulas concernant un éventuel transfert de Dani Ceballos. En effet, le Real Madrid réclamerait entre 45 et 50 ME tandis que le salaire du joueur s’élève à 4 ME par an. Des chiffres qui pourraient sonner la fin de ce dossier pour l’OL, qui vise également Thiago Mendes au milieu de terrain.