OL : Ce joueur est « une machine », il reçoit un hommage XXL

Dans : OL, Ligue 1.

Parfois en difficulté dans son jeu au pied contre Nîmes, Anthony Lopes a tout de même réalisé une belle prestation vendredi soir au Groupama Stadium, se montrant présent sur plusieurs situations des Crocos. Une prestation qui a forcément été du goût de Grégory Coupet, l’entraîneur des gardiens de l’OL, qui a rendu un bel hommage à l’international portugais après la victoire des Gones face au promu.

« Anthony Lopes, c'est vraiment une machine de guerre. Je suis content de son match. Maintenant, la dynamique est enclenchée et c’est la meilleure manière de préparer Hoffenheim. On est obligés de faire une belle série » a expliqué l’ancien gardien de l’OL, lequel n’était néanmoins pas convaincu par la prestation d’ensemble de l'équipe face à Nîmes. « Ce sont des matches qui viennent juste avant la Champions League et qui ne sont donc pas simples à aborder. C’est toujours un contexte compliqué. On a eu des moments où l’on s’est compliqué la tâche. On s’est perdu dans un football complexe. Cela se ressent. On a perdu un peu confiance et reculé. En faisant un football plus simple, cela aurait pu être plus facile. Il y a un moment où il n’y avait pas assez de solutions. Il faut savoir mettre le bleu de chauffe et aller au duel. Il y avait de quoi avoir peur jusqu’à la fin ». Heureusement pour l’OL, les 3 points étaient là grâce aux buts de Dembélé et Depay. Mais de nombreux observateurs ont remarqué les difficultés de l’équipe de Bruno Genesio. Il faudra gommer tout cela en Ligue des Champions…