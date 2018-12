OL : Ce joueur a un peu déçu contre Lille, il sait pourquoi

Dans : OL, Ligue 1, LOSC.

Remplaçant contre Lille samedi après-midi (2-2), Martin Terrier est rapidement entré en jeu à la place de Maxwel Cornet, lequel s’est blessé trois jours après son doublé contre Manchester City. Pas totalement à l’aise dans son rôle d’attaquant axial aux côtés de Traoré et de Memphis, l’ancien du LOSC et de Strasbourg a mis du temps avant de véritablement peser sur la rencontre. Interrogé par le site officiel de l’OL, Martin Terrier évoque notamment son retour à Lille, son ancien club, pour expliquer cette entrée en jeu délicate.

« C’est particulier de revenir là où tout a commencé et j’ai eu du mal à rentrer dans mon match. Mais j’ai pu échanger avec mes coéquipiers concernant mon placement et tout s’est bien passé. Je me suis senti à l’aise malgré tout sur ce côté droit. Mais mon sentiment est assez mitigé : on méritait mieux mais on a manqué d’efficacité quand Lille a su être plus tueur » a expliqué Martin Terrier, bien plus à l’aise dès lors qu’il est passé sur un côté. C’est d’ailleurs lorsqu’il a été placé en piston droit suite à la sortie de Marcelo et au recentrage de Kenny Tete qu’il s’est montré décisif, en étant à l’origine du but de l’égalisation inscrit par Moussa Dembélé.