OL : Ce club fera-t-il rêver Clément Grenier au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Liga.

Désireux de quitter Lyon au mois de janvier afin de retrouver le chemin des terrains, Clément Grenier voit cette envie être clairement partagée par son club, et Jean-Michel Aulas l’a même mis au défi de réellement partir et de se trouver un nouveau point de chute dès ce mercato, et pas à la fin de son contrat en juin. Suivi en Italie, courtisé par Montréal au Canada, le milieu de terrain n’a visiblement pas trouvé chaussure à son pied, alors que l’OL serait prêt à faire de gros efforts en le laissant partir sans indemnités de transfert.

Après l’Italie, c’est l’Espagne qui se réveille dans ce dossier, puisque la radio galicienne Radio Galega annonce que Clément Grenier est « dans la ligne de mire » du Deportivo La Corogne. Le club espagnol lutte actuellement pour son maintien en Liga, avec une 18e place peu reluisante. Néanmoins, le club galicien se cherche un milieu offensif, et si Clément Grenier est réellement prêt à « descendre d’un niveau » comme il l’avait confié récemment, pour retrouver du temps de jeu, alors cette possibilité ne sera probablement pas à zapper comme les précédentes.