OL : Cavani, un incroyable problème entre Lyon et Bruno Guimaraes ?

Mercredi, un accord total était annoncé entre l'Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes et son club. Mais la presse brésilienne met ce jeudi un gros bémol en évoquant une clause que l'Atlético Madrid peut activer.

Le deal semblait imminent et du côté de Lyon on annonçait comme bouclé le dossier du transfert de Bruno Guimaraes en provenance du Club Athletico Paranaense après le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques, que ce dernier joue actuellement avec le Brésil. Mais selon Globo Esporte, si un accord a effectivement été trouvé entre l’OL, le milieu de terrain et son club, l’Atlético Madrid pourrait changer radicalement la donne. Le média sportif brésilien explique ce jeudi que les Colchoneros disposent d’une clause prioritaire dans ce dossier. En juillet 2019, dans le cadre du transfert de Renan Lodi de Paranaense à l’Atlético Madrid, le club espagnol a obtenu que la formation brésilienne lui communique les offres reçues pour Bruno Guimaraes et soit en mesure de faire mieux.

L'Atlético Madrid voulait Guimaraes avant Cavani

Globo Esporte explique le milieu de terrain brésilien avait été proche de signer à l’Atlético Madrid fin 2019, mais l’intérêt de Diego Simeone pour Edinson Cavani a changé la donne. Car la formation madrilène ne pourra pas s’offrir l’attaquant du PSG et Bruno Guimaraes en même temps, le fair-play financier passant par là. Mais si les négociations échouent avec Paris pour El Matador, alors Madrid pourra faire une offre pour le milieu de terrain. Le monde est petit, celui du mercato encore plus.