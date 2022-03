OL : Caqueret superstar, Peter Bosz est fan

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis le début de la saison, c'est la grosse satisfaction de l'Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret fait des étincelles avec l'OL. Son entraîneur avoue être épaté par les performances du joueur.

A un peu plus d’un an de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret explosé aux yeux du grand public cette saison, le joueur de 22 ans, formé à l’OL, enchaînant les titularisations et les gros matchs, même que ses coéquipiers ont parfois été dans le dur. Après la probante victoire de Lyon, vendredi soir à Lorient, Petez Bosz ne masquait pas son admiration face à la performance de son milieu de terrain. « Ce soir à mon avis le meilleur joueur c’était Maxence. Il a été extraordinaire, notamment pour prendre les deuxièmes ballons et dans notre jeu c’est très important (…) Maxence a vraiment été extraordinaire », a répété l’entraîneur néerlandais de l’OL afin de souligner la performance de Maxence Caqueret, qui dans L’Equipe obtient la note de 7 sur 10, soit moins que Dembélé et Faivre qui ont eu, eux, 8.

L'OL veut prolonger Caqueret, mais rien n'est signé

En attendant, les matchs se suivent et se ressemblent pour le jeune milieu de terrain, qui associé à Aouar contre Lorient a démontré qu’il méritait bien que Jean-Michel Aulas fasse des efforts pour le prolonger. Car si le président de l’Olympique Lyonnais a clairement dit qu’il voulait que Maxence Caqueret continue sa route sous le maillot de l’OL, ce dernier a lui laissé planer le doute. « Est-ce que je suis sûr à 100% d’être toujours Lyonnais la saison prochaine ? Honnêtement, non ! On ne sait pas de quoi est fait l’avenir. Le foot, ça va très vite, mais pour le moment je suis à Lyon. J'aimerais rester à Lyon. Des discussions ont été entamées avec mon entourage, mais il n’y a pas forcément d’accord pour le moment », a confié lors d’une récente interview sur Canal+ le joueur lyonnais. A priori, les négociations coinceraient sur le plan salarial, le président du club rhodanien n'ayant pas fait l'effort attendu par Maxence Caqueret. Il reste encore du temps pour discuter, mais l'Olympique Lyonnais a tout de même tout intérêt de rapidement sceller un accord afin d'éviter un gros souci.