OL : Aulas prend d'urgence le dossier Caqueret en main

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le président de l'Olympique Lyonnais a reçu 5 sur 5 les propos de Maxence Caqueret le week-end dernier, et Jean-Michel Aulas promet de tout faire pour conserver le joueur formé à l'OL.

Interrogé dimanche par Canal+ , Maxence Caqueret a fait passer un frisson dans le dos des supporters lyonnais. Alors que du côté de l’OL on regrette toujours les départs de Gouiri et Kalulu, l’avenir du milieu de terrain de 21 ans inquiète, dans la mesure où il sera en fin de contrat dans un an et donc libre de négocier son avenir sans avoir de compte à rendre à Lyon. « Est-ce que je suis sûr à 100% d’être toujours Lyonnais la saison prochaine ? Honnêtement, non ! On ne sait pas de quoi est fait l’avenir. Le foot, ça va très vite, mais pour le moment je suis à Lyon. J'aimerais rester à Lyon. Des discussions ont été entamées avec mon entourage, mais il n’y a pas forcément d’accord pour le moment », a clairement prévenu Maxence Caqueret. Du côté des bureaux de l’OL, on a entendu ce message de celui dont l’association avec Tanguy Ndombele semble déjà être au top. Et ce mercredi, en marge de la présentation du bilan financier de son club, Jean-Michel Aulas a répondu à distance à Maxence Caqueret et aux supporters de Lyon sur ce dossier complexe, puisque le milieu de terrain arrive en position de force à la table des négociations.

Aulas et Caqueret, ça va négocier à Lyon

Pour le président de l’Olympique Lyonnais, il est clair qu’il faut faire un effort des deux côtés pour aboutir à une prolongation de contrat. « Cela ne se fera pas à tout prix ou à n'importe quel prix, mais on veut absolument qu'il reste. C'est l'emblème de la jeunesse triomphante et de l'académie. On va faire en sorte de discuter avec lui très prochainement (...) Je l'ai déjà vu, je lui ai dit que je faisais un point d'honneur à ce qu'il reste. Voir un Maxence Caqueret, avec toutes ses qualités humaines et footballistiques devenir un jour le leader de la capitaine de l'OL, c'est vraiment significatif pour nous », a précisé Jean-Michel Aulas, qui dans le passé avait déjà tenu des propos similaires sur d'autres joueurs sans que cela se concrétise à 100%. L'avenir dira si Maxence Caqueret et Lyon sont partis pour s'aimer longtemps, mais pour JMA la porte des négociations est grande ouverte.