OL : Caqueret sorti de l'équipe, une grosse surprise contre l'OM

Par Claude Dautel

La 14e journée de Ligue 1 va s'achever avec un OM-OM au Vélodrome qui suscite une énorme attente. Lyon a le souhait de renverser Marseille et pour cela Laurent Blanc pourrait innover.

C’est bien connu, on ne change pas une équipe qui gagne. Et du côté de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc n’a aucune raison rationnelle de modifier la formation qui vient d’enchaîner deux victoires en Ligue 1 contre Montpellier et Lille. Cependant, le successeur de Peter Bosz sur le banc de l’OL n’est pas dupe et à l’occasion du très attendu déplacement de ce dimanche au Vélodrome, Le Président pourrait être tenté de surprendre Igor Tudor en changeant de stratégie et en installant dans son onze de départ, celui qui était la révélation du début de saison de l’Olympique Lyonnais, avant d’être mis sur la touche lorsque Blanc a remplacé Bosz. En effet, L’Equipe affirme qu’à quelques heures du choc face à l’OM, l’entraîneur lyonnais s’interroge sur la possibilité de faire débuter Johann Lepenant, le jeune milieu de terrain arrivé lors du dernier mercato en provenance de Caen.

Lepenant in, Caqueret out, Lyon hésite

Laurent Blanc a convoqué un groupe de 22 joueurs pour le match #OMOL.



𝗟𝗲𝘁'𝘀 𝗴𝗼 🔴🔵 pic.twitter.com/yPwXDMpwOl — Olympique Lyonnais (@OL) November 5, 2022

Titularisé dès les matchs de préparation, Johan Lepenant était la seule satisfaction du début de championnat. Mais Laurent Blanc voulant ramener d’urgence de l’expérience, le joueur de 20 ans en avait fait les frais, étant même laissé dans les tribunes lors du déplacement à Rennes. Mais dimanche dernier, face à Lille, l’ancien malherbiste a fait une entrée plus que convaincante après la pause, et l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a vu tout ce qu’il pouvait apporter à son milieu de terrain. C’est pour cela que selon Vincent Duluc, l’hypothèse de voir Johan Lepenant débuter contre l’Olympique de Marseille, dans un match d’une énorme importance pour les deux clubs, est de plus en plus envisageable au détriment de Maxence Caqueret.