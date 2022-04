OL : Caqueret prolongé, ça sent bon à Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Actuellement blessé, Maxence Caqueret avait confié il y a quelques semaines que les négociations avec l'Olympique Lyonnais pour une prolongation traînaient. A priori les choses ont avancé dans le bon sens.

A un an de la fin de son contrat avec l’OL, le milieu de terrain avait soufflé le froid concernant son avenir à Lyon, Maxence Caqueret ne masquant pas ses ambitions lors d’un entretien accordé à Canal+. « Est-ce que je suis sûr à 100% d’être toujours Lyonnais la saison prochaine ? Honnêtement, non ! On ne sait pas de quoi est fait l’avenir. Le foot, ça va très vite, mais pour le moment je suis à Lyon. J'aimerais rester à Lyon. Des discussions ont été entamées avec mon entourage, mais il n’y a pas forcément d’accord pour le moment donc c’est pour cela que l’on verra où l’avenir nous mène et si je continue à Lyon dans les années à venir », avait lancé le joueur de 22 ans, qui estime que son salaire actuel de 70.000 euros mérite d’être au moins triplé. Et malgré sa sérieuse blessure au genou, le joueur formé tient à rapidement régler sa situation contractuelle. C'est dans ce sens que les discussions entre Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et ses agents se sont intensifiées ces derniers jours.

Caqueret et Lyon liés jusqu'en 2026 ou 2027 ?

Hugo Guillemet révèle qu’un accord n’est pas loin d’être trouvé entre les deux parties. Pour obtenir la signature de son milieu de terrain jusqu’en 2026 ou 2027, l’Olympique Lyonnais a accepté un salaire de 310.000 euros par mois pour Maxence Caqueret et une prime à la signature assez élevée. De même, les dirigeants de l’OL auraient fait savoir à l’international Espoirs qu’ils allaient lui confier le brassard de capitaine afin de lui montrer qu’il serait au cœur du projet sportif quel que soit l’entraîneur à l’avenir. Tout cela colle avec les exigences de Maxence Caqueret, et selon le journaliste de L’Equipe, le milieu de terrain devrait « bientôt accepter cette proposition » de prolonger son contrat avec Lyon. Une deuxième bonne nouvelle après la nette victoire de dimanche face à Bordeaux qui permet de croire à nouveau à une place en Europa League. On attend désormais la fumée blanche au-dessus du Groupama Stadium.